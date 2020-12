La Marató canvia el gran espectacle per una trobada íntima

La Marató d'aquest diumenge s'escriurà amb ema de mascareta. TV3 ha presentat avui el programa d'enguany, que canvia el format de gran espectacle per una ambientació més íntima, com dicten les normes del distanciament social. Hi haurà cinc presentadors, però escampats pel territori: Roger Escapa, per part de Catalunya Ràdio, i Raquel Sans, Mònica Terribas, Laura Rosel i Jordi Basté per part de TV3. Un helicòpter és l'element de misteri –i d'humor, dins del que permeten les circumstàncies– que s'ha avançat aquest dijous i que formarà part d'un dels moments àlgids de l'emissió.

L'edició d'aquest 2020, la 29, s'havia de dedicar a les malalties mentals, però l'agenda imposada pel coronavirus ha empès cap a un canvi temàtic. Els organitzadors recorden que, tot i que al final del túnel es vegi la vacuna de la llum, el covid-19 rondarà encara força temps entre nosaltres i les seves seqüeles seran més duradores del que es voldrien, de manera que la investigació sobre aquesta matèria és plenament pertinent i justifica la decisió. Es vol córrer, i així, excepcionalment, la recepció de projectes de recerca s'obrirà dilluns, l'endemà mateix de la telemarató.

El programa tindrà dos blocs principals. Al matí serà el moment de retre homenatge als treballadors essencials i a aquells que han estat lluitant aquests mesos contra el coronavirus des de primera línia de foc. Jordi Basté serà a la Facultat de Medicina que hi ha a l'Hospital Clínic, Mònica Terribas explorarà el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, Laura Rosel visitarà la conca d'Òdena, que va patir especialment la urpada del virus, i Raquel Sans serà a la Vall d'Hebron de Barcelona. En tots els casos s'han triat escenaris que no entorpeixen l'activitat assistencial.

A la tarda serà el moment de la trobada, en clau íntima i de caliu. Els testimonis es combinaran amb les veus dels científics i amb molta música. El grup que farà de fil conductor de la tarda-nit serà Obeses. Un altre dels canvis radicals serà la manera de recaptar. No hi haurà el clàssic estol de telefonistes voluntaris per prendre nota de les donacions. El centre telefònic serà més reduït, per motius de seguretat, i es vol reservar per a les persones que no tinguin accés a internet. Per a la resta, un codi QR present durant tota l'edició permetrà fer els donatius. I no només això: hi haurà un Bizum activat, es podran fer transferències, fer servir els caixers automàtics per fer donatius...

Tot i que aquesta és una malaltia que, de prop o de lluny, ha tocat a quasi tothom, els organitzadors són conscients que l'excepcionalitat juga en contra d'aconseguir una recaptació rècord. Sobretot pel fet que les activitats solidàries que es feien prèviament al programa –i que solien suposar la meitat dels ingressos– aquest 2020 han estat comprensiblement més migrades. Amb tot, se n'han celebrat unes 1.400. El rècord de recaptació es va assolir el 2018, quan el programa dedicat al càncer va recaptar 15.068.252 euros.