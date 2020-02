'La Marató' del 2020 estarà dedicada a les malalties mentals

La Marató d'aquest any, que s'emetrà el 20 de desembre, se centrarà en les malalties mentals, un problema de salut que afecta una de cada quatre persones en algun moment de la seva vida. És la tercera vegada en la història del programa solidari de TV3 i Catalunya Ràdio que es trien les malalties mentals com a causa: ja van ser protagonistes de La Marató l'any 2000 i el 2008. A Catalunya hi ha una prevalença de 15.500 casos per cada 100.000 habitants, i cada any es diagnostiquen al voltant de 4.800 casos nous per cada 100.000 persones.

El que no ha fet públic encara TV3 és qui presentarà el programa solidari aquest any. El 2019 La Marató va visitar tot el territori amb un format itinerant comandat per Quim Masferrer, que feia de nexe d'unió amb les diferents etapes del recorregut. En cada parada Masferrer es trobava amb la resta de presentadors del programa: Josep Cuní, Mònica Terribas, Jordi Basté, Helena Garcia Melero, Núria Solé i Marta Bosch.

Malalties que afecten un 25% dels menors de 18 anys

Segons l'Organització Mundial de la Salut, les malalties mentals es caracteritzen per una combinació d’alteracions del pensament, la percepció, les emocions, la conducta i les relacions amb els altres que dificulten l'adaptació social de la persona i li ocasionen un gran malestar. Algunes de les malalties que es tractaran en el programa seran la depressió, l'ansietat, els trastorns obsessius o trastorns del neurodesenvolupament com el TDAH.

Les malalties mentals tenen la mateixa afectació en persones adultes que en joves i adolescents. En el cas de menors de 18 anys s'estima que al voltant d'un 25% pateixen algun tipus de malaltia mental i que una part important d'aquest percentatge no rep cap tractament. A més, entre els joves i els adolescents el suïcidi és una de les primeres causes de mort, moltes vegades com a conseqüència d'una disfunció mental (majoritàriament depressió).

Els fons que es recaptin amb La Marató es dedicaran a identificar els factors que originen les malalties mentals des de la infància fins a la vellesa i a aconseguir noves eines de prevenció, detecció precoç i precisió diagnòstica.