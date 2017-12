‘La Marató’, 15 hores dedicades a les malalties infeccioses

La sèpsia, la meningitis, la tuberculosi i l’hepatitis seran algunes de les protagonistes de la 26a edició de La Marató, dedicada a les malalties infeccioses i que s’emet avui a TV3. Un dels reptes d’aquesta cita és donar a conèixer un grup de malalties de les quals el públic té poca percepció però que causen una de cada tres morts. Com cada any, la televisió pública catalana buscarà la solidaritat dels espectadors per impulsar la investigació i, en aquest cas concret, afavorir la identificació de nous antibiòtics capaços de combatre bacteris resistents.

Testimonis coneguts

Durant les 15 hores d’emissió que durarà La Marató els espectadors podran conèixer la problemàtica de les malalties infeccioses a través de metges però també de 18 testimonis, entre els quals hi haurà més d’una cara coneguda. Abel Folk explicarà com una pneumònia va fer que es desplomés damunt de l’escenari del teatre, mentre que Isidre Esteve parlarà de la infecció greu que va patir als intestins després de l’accident al Dakar, i que va provocar que li haguessin d’extirpar el còlon. També hi participarà Carla Simón, directora de la pel·lícula Estiu 1993, que parlarà de la mort dels seus pares a causa de la sida als anys 90. El periodista Rafel Bagot, habitual dels informatius de TV3, detallarà com va contreure el dengue durant un viatge. Fins i tot el director de la televisió pública, Vicent Sanchis, explicarà la seva experiència com a malalt de tuberculosi, malaltia que va superar gràcies als antibiòtics. Un dels elements indispensables de qualsevol edició de La Marató és la música. El programa comptarà amb la seva pròpia banda, liderada per Ferran Aixalà i formada pels components del grup lleidatà Pastorets Rock.

A més, durant tot el dia, el plató del programa serà testimoni d’actuacions d’artistes convidats com India Martínez, que ha participat en el disc de La Marató i s’ha enfrontat al repte de cantar òpera en català. La cantant repetirà l’experiència i interpretarà Vencerem, el famós Nessun dorma de l’òpera Turandot de Giacomo Puccini. La Casa Azul, el projecte liderat per Guille Milkyway, cantarà per primera vegada en català La revolución sexual, un dels seus grans èxits. També hi haurà espai per a la música trap de la mà de P.A.W.N. Gang, un grup format per sis nois del barri de Gràcia de Barcelona que cantaran Exterminem!!!, la cançó del vídeo divulgatiu que s’ ha distribuït a les escoles.

L’equip de professionals de TV3 també participaran activament en el programa. Quim Masferrer farà un monòleg dedicat als pilars de la cita solidària: els voluntaris, els organitzadors de les activitats, els testimonis i els artistes.