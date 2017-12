‘La Marató’ opta per renovar-se i sortir fora del plató

La 26a edició de La Marató, dedicada a les malalties infeccioses, sortirà més que mai de les fronteres del plató de TV3. Xavi Abad, director des de fa cinc anys d’aquest esdeveniment televisiu que s’emetrà diumenge, va assegurar en la presentació del programa que aquest any s’ha volgut introduir un gir en el format i convertir-lo en una finestra cap enfora per donar importància a les 3.005 activitats implicades en la cita solidària.

“Més que una marató, podem dir que és un triatló”, va explicar Abad. El director utilitzava aquest concepte per explicar com s’ha intentat que el programa, que començarà a les 10 del matí i finalitzarà a la una de la matinada, tingui tres franges diferenciades. Del matí fins al migdia, La Marató, presentada únicament per Helena Garcia Melero, optarà per la lluminositat i per donar visibilitat a les activitats, mentre que a la tarda serà un programa més càlid dedicat a l’entreteniment més reposat. El moment culminant arribarà a l’últim tram amb el marcador final, quan el plató es vestirà de nit per acollir les actuacions més espectaculars. Durant les 15 hores de directe que durarà el programa es faran 40 connexions fora de plató.

Un dels elements que permetrà portar La Marató a l’exterior és un polsador amb vida pròpia, que servirà per actualitzar el marcador des de qualsevol indret del país. Gràcies a les seves rodes, viatjarà a uns quants llocs del territori perquè els col·laboradors del programa puguin participar en un dels instants més emblemàtics del format.

La Marató també es podrà viure a Catalunya Ràdio. Diumenge a les 8 del matí, Ricard Ustrell donarà el tret de sortida a la retransmissió de la cita solidària a El suplement. “Seran cinc hores de ràdio en què totes les seccions del programa estaran vinculades a la temàtica de La Marató ”, va detallar Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio. A banda de comptar amb quatre actuacions musicals del disc de La Marató, poc abans de les 11 del matí es farà l’actualització del primer marcador.

Una presentadora implicada

Un dels reptes de l’edició d’aquest any és la gran quantitat de malalties infeccioses que hi ha. En aquest sentit, Garcia Melero ha fet una immersió total en el programa, perquè hi treballa des del setembre, cosa que no havia fet en cap de les edicions anteriors que havia presentat. D’aquesta manera, durant mesos ha pogut conèixer de primera mà els casos de persones que han patit sèpsia, que es produeix quan una infecció localitzada s’escampa i passa a la sang, i malalties com la tuberculosi i el dengue.

“En molts aspectes, les malalties infeccioses són les gran desconegudes, no sabíem que eren tan greus”, explica Garcia Melero, que recorda que en moltes ocasions poden acabar causant la mort.

En aquesta edició, Garcia Melero ha volgut mostrar la seva cara més divertida i participarà en diferents gags còmics al costat de Les Meleros, el trio format per la presentadora, l’actriu Gemma Deusedas -la seva imitadora a Polònia - i Josep Maria Portabella, fundador de The Chanclettes.

Pel plató de La Marató també hi passaran altres cares conegudes de la casa, com l’equip de l’ Està passant - format per Toni Soler, Òscar Andreu i Jair Domínguez-, que s’enfrontarà a Toni Cruanyes, Raquel Sans i Xavier Graset en un concurs sobre antibiòtics. Enric Calpena farà un repàs de la història de les infeccions a Catalunya, mentre que Ramon Gener parlarà de la tuberculosi i l’òpera.

Una altra de les singularitats de l’edició d’aquest any és que es farà a quatre dies de les eleccions a la Generalitat de Catalunya, amb TV3 en el punt de mira de diferents partits polítics. Vicent Sanchis, director de la cadena, va assegurar que tot i que aquest any es viuran anomalies -no hi haurà el president de la Generalitat agafant trucades, com sí que havia passat en altres edicions, encara que sí que hi haurà algun candidat-, La Marató ha de servir “per recuperar la normalitat i durant un dia ajuntar-se tothom per fer una cosa que és més gran”. Per a Garcia Melero, La Marató és un “bon exercici de convivència, un projecte de tots”.

El vessant digital

Aquesta edició ha reforçat l’àmbit digital que envolta el programa. En aquest sentit, Gordillo, que també és responsable dels mitjans digitals de la Corporació, va explicar que s’ha creat un assistent virtual de Facebook que permetrà als usuaris que segueixen la pàgina del programa a la xarxa social -més de 200.000 persones- plantejar les seves consultes i tenir informació directa en temps real. A més, el missatge de La Marató també s’ha estès pel món virtual gràcies a mig miler d’usuaris de xarxes que s’han convertit en ambaixadors de la causa.