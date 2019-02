La Marató obre la convocatòria d'ajuts per repartir els diners recaptats en l'última edició

Des d'aquest dimarts fins al 19 de març, la Fundació La Marató de TV3 mantindrà obert el termini per a la presentació de projectes que optin a ser finançats amb els diners obtinguts gràcies a l'edició de l'any passat de La Marató, centrada en el càncer. Durant el programa es va batre el rècord històric de recaptació, amb 10.715.430 euros, però aquesta xifra encara no és definitiva, ja que fins al 31 de març hi ha temps per fer noves aportacions.

'La Marató' de rècord: 10.715.430 euros per a la lluita contra el càncer

Les investigacions que es presentin a la convocatòria hauran de ser projectes de recerca d'excel·lència sobre el càncer i seran analitzades en un procés que coordinarà l'Agència de Qualitat i Avaluació en Salut (AQUAS) i en el qual participaran científics d'àmbit internacional experts en aquesta malaltia. A partir d'aquestes valoracions la comissió assessora científica de la Fundació proposarà els projectes que considera més mereixedors dels ajuts, i en funció d'aquesta decisió el patronat de la Fundació anunciarà, a l'octubre, quines han estat les investigacions seleccionades.

Els treballs premiats tindran llavors tres anys per desenvolupar els seus projectes, els resultats dels quals es presentaran públicament el 2024, en un acte que representarà la culminació de La Marató del 2018 i que representa "el retorn a la ciutadania de l'acció solidària demostrada amb el seu donatiu" al programa solidari, en paraules de la Fundació, que destaca que els avenços científics que sorgeixin d'aquestes línies de recerca "repercutiran en el diagnòstic i el tractament els pacients, així com en la millora de la seva qualitat i esperança de vida".

Les bases i el formulari per presentar-se a la convocatòria d'ajuts es poden trobar a la web de La Marató.