‘La Marató’ activa una doble lluita contra el covid-19

Preparar La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio és una tasca titànica que aquest any s’ha complicat encara una mica més. La 29a edició del programa solidari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que tindrà lloc el 20 de desembre, es dedicarà a sensibilitzar i a recaptar fons per a la lluita contra el covid-19, però per fer-ho s’haurà de sobreposar precisament a tots els condicionants que imposa aquesta malaltia.

TV3 va avançar aquest dimecres en un programa especial les principals novetats que presentarà La Marató d’aquest any, entre les quals destaca la reducció pràcticament a la meitat (de 1.001 a 551) del nombre de línies que s’habilitaran a les seus telefòniques de La Marató el dia del programa, amb l’objectiu d’evitar grans aglomeracions de persones en espais tancats. Ara bé, per compensar-ho, la Fundació la Marató, juntament amb La Caixa i Movistar, col·laboradors habituals de la iniciativa solidària, estan treballant per fer realitat un “gran repte tècnic” consistent en habilitar 450 punts d’atenció telefònica als domicilis particulars de voluntaris, que d’aquesta manera podran atendre les trucades des de casa.

I no només això: en aquesta ocasió, el telèfon 900 21 50 50 no s’activarà només el dia del programa, sinó que ja està en funcionament: durant els mesos d’octubre i novembre cada dimecres al vespre, entre les 19 h i les 21 h, s’hi podrà trucar per fer donatius. El telèfon sonarà a casa de professionals de la CCMA que, voluntàriament, han decidit col·laborar en la iniciativa.

Activitats adaptades

Una altra gran font d’ingressos per al marcador són els centenars d’activitats populars que s’organitzen arreu del territori, que l’any passat van arribar a un rècord històric de 4.014 i en les quals, segons la Fundació, cada any participen al voltant d’un milió de persones. Molts d’aquests actes s’han hagut de reformular per adaptar-los a la situació actual, però el director de l’entitat, Lluís Bernabé, remarca que això no ha fet rebaixar la implicació ciutadana en el programa, sinó tot el contrari: “Hi ha veïns que es van conèixer de balcó a balcó durant el confinament i que ara organitzen activitats, i gent que va aprofitar el confinament per fer manualitats amb la idea de vendre-les per recaptar diners per a La Marató ”, va assegurar durant l’emissió d’ahir.

Per primera vegada, a més, el programa comptarà amb un nou producte solidari, una samarreta amb la imatge d’una partícula viral del SARS-CoV-2 en un pulmó tal com es veu a través d’un microscopi. La samarreta es pot comprar a la botiga online de TV3 i Catalunya Ràdio, i tots els beneficis que se n’obtinguin es destinaran al marcador de La Marató.

Accelerar el procés

Bernabé va subratllar que aquesta serà una Marató “excepcional i d’emergència”, com ho demostra el fet que el patronat de la Fundació va prendre la decisió inèdita de canviar el tema del programa a l’abril per poder centrar-lo en el covid-19 (i ajornar fins al 2021 l’edició sobre malalties mentals prevista inicialment). Per aquest motiu, els organitzadors de la iniciativa han decidit accelerar el procés de selecció dels projectes de recerca que es finançaran amb els diners que reculli el programa: les candidatures es podran presentar ja aquest any (i no a principis del 2021, com seria habitual) i l’avaluació, que normalment s’allarga fins al novembre següent, s’agilitzarà perquè “els diners arribin com més aviat millor a la recerca”.

“És una Marató diferent: tothom s’ha fet conscient de la debilitat, tots ho tenim a prop”, va assenyalar Mònica Terribas, que presentarà el programa amb Raquel Sans, Laura Rosel i Jordi Basté. Sans va afegir que, després de “l’allau informativa” dels últims mesos sobre el coronavirus, La Marató permetrà “aturar-se a parlar amb calma del covid-19, dels interrogants que encara hi ha oberts i del missatge esperençador sobre la recerca”.