Mark Ruffalo negocia ser el protagonista de la minisèrie basada en 'Parásitos'

L'actor Mark Ruffalo, conegut pel gran públic per haver sigut Hulk a la saga Vengadores, està negociant ser el protagonista de l'adaptació que prepara la HBO de la pel·lícula sud-coreana Parásitos en format minisèrie, segons ha avançat el portal nord-americà Collider. En el projecte hi participen el director de la cinta original, Bong Joon-ho, i el cineasta Adam McKay, responsable de pel·lícules com El vicio del poder i productor de la sèrie Succession (HBO), guanyadora del Globus d'Or al millor drama.

La notícia sobre la possible participació de Ruffalo arriba un dia després que Parásitos fes història convertint-se en la primera cinta de parla no anglesa que guanya l'Oscar a la millor pel·lícula. El film es va endur tres premis més: millor direcció, millor guió original i millor pel·lícula internacional.

"Quan vaig començar a escriure el guió de la pel·lícula vaig acumular moltes idees clau que després no vaig poder incloure en el film. Així que totes aquestes idees estan guardades al meu iPad i el meu objectiu amb la minisèrie és crear una pel·lícula de sis hores", va explicar Bon Joon-ho quan es va anunciar l'adaptació. Segons Collider, però, la producció de la minisèrie no començarà fins a l'any vinent, ja que McKay està compromès en altres projectes.

Actualment Ruffalo ja té en cartera un altre projecte amb la HBO, la minisèrie La innegable verdad, en la qual interpreta una parella de bessons. Basada en una novel·la de Wally Lamb, la ficció narra la vida d'una saga familiar durant l'última meitat del segle XX.