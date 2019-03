Mark Zuckerberg i l'algoritme de la por (1)

¿Com ha aconseguit una notícia estrictament local convertir-se en la història més compartida a Facebook en el que portem de 2019? Molt senzill: amb tàctiques de pescaclics. "Sospitós de traficant humà i depredador infantil podria amagar-se a la teva zona", era el titular, que es referia a un sospitós a qui buscaven a Waco (i que, per cert, ningú ha publicat que l'enxampessin). Si haguessin titulat "a la zona de Waco" no s'hauria convertit en global. Però el titular en genèric excitava la por de qualsevol que el llegís, així que la notícia va ser compartida fins a 806.051 vegades –segons un estudi del Nieman Lab–, en la major part de les quals els lectors no es van prendre la molèstia de veure que la notícia no els concernia directament.

Ara fa poc més d'un any que Facebook va canviar el seu algoritme. Els mitjans van perdre representació i, en canvi, les històries compartides pel ciutadà corrent tenen ara més possibilitats de convertir-se en virals. Però un cop d'ull a llista a les notícies que més han circulat des de la plataforma de Mark Zuckerberg evidencia que, des del punt de vista de l'interès públic, la mesura ha sigut contraproduent. Es volia evitar que els mitjans marquessin l'agenda patrocinant notícies segons conveniència editorial seva, però, a canvi, el que ha passat és que el més compartit és una barreja d'històries que s'alimenten de la por dels lectors o bé que tracten d'assumptes divisius, com ara l'avortament.

I, també –com era de preveure–, notícies falses. De les 15 peces més recirculades, quatre són variacions d'una mateixa notícia falsa: que Nova York permetia l'avortament fins al moment del naixement. Zuckerberg volia que Facebook fos un lloc més positiu –perquè sap que això és temps d'estada a la pàgina, o sigui, diners– i s'ha trobat que els sentiments predominants són uns de ben diferents. No es podia saber, Mark, oi? Més sobre això, demà.