Mark Zuckerberg i l'algoritme de la por (i 2)

He titulat aquest article en dues parts amb això de “l'algoritme de la por”, però també hauria pogut ser “l'algoritme de la ira”. Resulta que des que Facebook va introduir canvis per potenciar les històries i informacions compartides per altres usuaris –en detriment de les notícies pujades directament pels mitjans– no s'ha assolit, ni de bon tros, l'objectiu declarat d'augmentar les “interaccions amb sentit”. Al contrari, la firma NewsWhip ha detectat que: 1) han augmentat els articles compartits sobre temes polaritzants com l'avortament, la religió o la tinença d'armes, 2) la política domina encara més el relat i 3) hi ha hagut un augment de l'ús de la icona enfadada per comentar continguts. De fet, si s'acota l'estudi a les notícies sobre política, la ira és la principal emoció que conciten les peces compartides. I, per polítics, Bernie Sanders és qui acumula més carones enfadades, la qual cosa diu probablement bastant sobre aquests temps d'exaltació ultradretana que viu el planeta.

En aquest sentit, Fox News és qui té el dubtós honor de rebre més 'emojis' amb la rabiüda cara vermella: quasi el doble que qualsevol altre mitjà. Això sí: és el mitjà que més interaccions va generar des que es va operar el canvi, a principis del 2018. El segueixen la NBC, la BBC i, glups, el 'Daily Mail'.

Aquesta setmana plegava de Facebook Chris Cox, director de producte de la xarxa social. En la seva nota de comiat, explicava que “la història dels mitjans socials encara no està escrita i els seus efectes no són neutrals”. En vista d'aquest estudi, creuarem els dits perquè Zuckerberg ho entengui de la mateixa manera i torni a sacsejar aviat el 'seu' algoritme.