Martin Scorsese recrearà l’antiga Roma en una nova sèrie

Després de la fallida de Vinyl, Martin Scorsese torna a la televisió de la mà de Michael Hirst, creador de Vikingos. Tots dos s’han unit per tirar endavant The Caesars, una nova ficció televisiva que parlarà de la política a l’antiga Roma. Segons The Guardian, la sèrie, que encara no té cadena, arrencarà amb l’arribada al poder del jove Juli Cèsar. Hirst, especialista en sèries de caràcter històric, ha explicat que Scorsese “és un apassionat dels romans” i que des de fa temps vol fer un drama per a televisió sobre aquella civilització.

“Hi ha alguna cosa de sorprenent en l’ascens al poder mundial d’un regne relativament petit en un període de temps curt. No es podria haver aconseguit amb polítics cansats i sense ambició i guerrers sense empenta”, explica Hirst sobre aquella època. El creador i guionista assegura que hi haurà paral·lelismes entre el drama històric, que vol mostrar la joventut i la vitalitat dels líders romans, i el moment actual. “El passat i el present són virtualment el mateix per a mi, perquè només hi ha continuïtat”, ha dit Hirst. Els creadors tenen previst començar a rodar a Itàlia a partir de l’any 2019.