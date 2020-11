Els cantants disfressats de 'Mask singer' desembarquen a Antena 3

Va néixer a Corea del Sud l'any 2015 però s'ha convertit en un èxit arreu del món en pocs anys. Antena 3 estrena aquest dimecres a les 22.45 Mask singer: adivina quién canta, la versió espanyola d'un format en què famosos canten amagats sota disfresses extravagants, com ara un unicorn. La missió de quatre investigadors serà descobrir la identitat de les celebrities que hi participen.

Mask singer és la nova gran aposta d'entreteniment d'aquesta temporada d'Antena 3, que actualment emet La Voz el divendres i que ben aviat recuperarà Tu cara me suena, que es va haver d'interrompre a causa de la pandèmia. Des del 2018, quan va prendre els drets de La Voz a Telecinco, Antena 3 intenta fer-se forta en formats de gran entreteniment, un àmbit que fins ara dominava la primera cadena de Mediaset. El nou format arriba avalat per l'èxit que ha tingut sobretot als Estats Units, on hi han participat famoses com Tori Spelling (la Donna de Sensación de vivir) i La Toya Jackson, germana de Michael Jackson. Als EUA, el programa va començar la temporada 2018-19 a la Fox i es va convertir en la millor estrena dels últims set anys. En altres mercats com Anglaterra, Itàlia i Alemanya també ha marcat bones dades d'audiència i ha superat en alguns casos el 20% de quota de pantalla.

Els Javis, els nous referents d'Antena 3

El mestre de cerimònies del concurs serà Arturo Valls, una de les cares de referència d'Antena 3. El presentador d' Ahora caigo torna a la franja de prime time després de l'experiència de Me resbala, el programa d'improvització humorística que encara la cinquena temporada. El grup d' investigadors està format per l'humorista José Mota, la cantant Malú i els directors Javi Ambrossi i Javi Calvo, coneguts com els Javis. Aquests últims són, ara mateix, dues de les icones del grup de comunicació, sobretot des de l'estrena de Veneno, una de les sèries revelació de l'any i que es pot veure a Atresplayer Premium.

"El programa proposa a l'espectador un joc per jugar amb la família", explica Javi Ambrossi. El creador assegura que en cap moment es busca qui canta millor sinó "qui ens enamora més o qui ens encurioseix més saber qui és".

Dotze famosos competeixen en el concurs. Durant les quatre primeres gales estaran dividits en dos grups de sis. Els concursants s'enfrontaran de dos en dos: el guanyador de cada duel passarà a la fase següent i el perdedor quedarà en risc d'expulsió. Els disfressats menys votats hauran de cantar en una prova final. Després de la votació del públic i els investigadors, un d'ells revelarà la seva identitat.

Els dos grups no s'uniran fins a la cinquena gala, en la qual tots els concursants començaran a competir entre si per aconseguir el premi final, la màscara d'or.

El programa va acompanyat d'un altre format, Mask singer, detrás de la cámara, en què s'entrevista el famós que ha sigut desemmascarat.

De 'La casa de papel' al 'Mask singer' francès Que La casa de papel ha sigut un èxit internacional és incontestable i la fama dels seus protagonistes s'ha tornat a demostrar amb la participació d'Itziar Ituño a la versió francesa de Mask singer. L'actriu que dona vida a la Lisboa a la sèrie de Netflix va participar en el programa amagada sota una disfressa robòtica i cantant Million reasons de Lady Gaga. Tot i les pistes que es van donar, entre les quals el Bella Ciao que sona a la sèrie, els investigadors tenien dubtes sobre qui era la concursant i van estar debatent entre Tokio, personatge que fa Úrsula Corberó, Estocolmo (Esther Acebo) i Lisboa.