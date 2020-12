De 'The Crown' al nou 'Joc de trons': Matt Smith protagonitzarà 'House of the Dragon'

260x366 Matt Smith en un acte de presentació de 'The Crown' / Eric Charbonneau Matt Smith en un acte de presentació de 'The Crown' / Eric Charbonneau

L'actor britànic Matt Smith és l'últim nom a sumar-se al primer spin-off de Joc de trons. Conegut per haver sigut el príncep Felip a la primera i la segona temporada de The Crown, Smith ha estat confirmat per la HBO com un dels protagonistes de House of the Dragon, ficció centrada en la dinastia dels Targaryen. En concret, l'actor, que també és popular per Doctor Who, donarà vida al príncep Daemon Targaryen, germà petit del rei Viserys i hereu del tron.

La HBO ha donat llum verda a una primera temporada de 10 capítols per House of the Dragon, que tindrà com a showrunners Ryan Condal i Miguel Sapochnik, director d'alguns dels episodis més celebrats de Joc de trons, com ara el titulat La batalla dels bastards. A banda d'Smith, la HBO també ha confirmat dos noms més del repartiment. Olivia Cooke serà Alicent Hightower, considerada la dona més atractiva dels Set Regnes, mentre que Emma D'Arcy interpretarà la princesa Rhaenyra Targaryen, la primera filla del rei.