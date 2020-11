Màxim Huerta substituirà Carolina Ferre a les tardes d'À Punt

Després del seu pas per La 1, Màxim Huerta, exministre de Cultura, fa el salt a À Punt, segons avança el diari digital Valencia Plaza. El periodista serà l'encarregat de presentar el nou magazín de tarda de la televisió valenciana, un espai que substituirà À Punt directe. De fet, aquest divendres Carolina Ferre, presentadora d' À Punt directe, va anunciar a través de les seves xarxes socials que la televisió pública valenciana havia decidit no continuar amb el programa i que l'última emissió serà el 18 de desembre.

A vore. El 18 de desembre acaba @APuntdirecte Un programa que ha arribat a vertebrar el nostre país de dalt a baix i de costa a interior. Hem arribat i fet més del que ens havien demanat. Ha caigut gent pel camí per esgotament i falta de motivació. Hem inaugurat la nostra TVV — Carolinaferre (@Carolinaferre6) November 20, 2020

Segons Valencia Plaza, el nou espai d'À Punt estarà produït per Buendía Estudios, companyia participada per Atresmedia i Telefónica, i es començarà a emetre a principis de gener. Huerta va començar la seva carrera televisiva l'any 1997 a l'ara desapareguda Canal 9, l'antiga televisió pública valenciana, on va presentar els informatius. Tres anys més tard va fer el salt a Telecinco.