Mediapro i Vice, la nova aliança per produir sèries a l'Amèrica Llatina

El grup audiovisual Mediapro i l’empresa multimèdia Vice Studios han firmat un acord per desenvolupar i produir conjuntament sèries originals de ficció. Les dues empreses tenen un llarg recorregut dins del sector audiovisual, i des de Mediapro han expressat l’entusiasme per iniciar aquest nou projecte: “Estem realment encantats de començar a treballar amb Vice com a soci, i estem segurs que la seva enorme trajectòria, juntament amb l’experiència de Mediapro en el contingut de ficció, proporcionarà històries increïbles als espectadors”, afirma Laura Fernández Espeso, directora de contingut internacional del grup Mediapro.

La primera ficció fruit d’aquest acord serà ‘Border Republic’, una producció que començarà el 2019. La sèrie tindrà la mirada posada en la frontera entre els Estats Units i Mèxic, i explicarà les històries de dues ciutats que, malgrat compartir la mateixa cultura, es troben en dos països diferents. Amb la capacitat narrativa i l’estil visual de Vice –una empresa que ha renovat el llenguatge documental–, ‘Border Republic’ es convertirà en la història de transformació d’un personatge que manté l’esperança que un mur no aconsegueixi partir una comunitat per la meitat.