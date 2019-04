Mediapro vol convertir-se en actor global en la producció de continguts

“Volem llançar-nos a competir amb tots els grans estudis que hi ha al món”. Tatxo Benet, un dels socis gestors de Mediapro, va resumir amb aquestes paraules l’objectiu que s’ha fixat la companyia catalana amb la posada en marxa de The Mediapro Studio, la nova marca que a partir d’ara englobarà totes les produccions del grup i que es va presentar ahir a Madrid. Segons ell, la companyia té “la mateixa capacitat de producció que un estudi nord-americà”, ja que compta amb més de 200 guionistes i uns 500 productors que treballen en 58 seus repartides per quatre continents. “Tot això ja existia, però ara li donem el paraigua i la unitat de The Mediapro Studio”, diu Benet.

Segons Jaume Roures, l’altre soci gestor del grup, el negoci de Mediapro es fonamenta sobre “quatre potes”: els drets esportius, els continguts, els serveis audiovisuals i, com a incorporació més recent, els e-sports. “Segurament en el món dels continguts és on érem una miqueta menys internacionals”, admet Benet. El naixement de Mediapro Studio, doncs, hauria de corregir aquesta mancança.

La companyia destaca que la seva estructura li permetrà controlar “tota la cadena de valor” de les produccions audiovisuals, des de la idea original fins a la distribució. De fet, ara mateix Mediapro té en marxa, en diferents etapes de desenvolupament, fins a 200 projectes de ficció i entreteniment. A més, com destaca Roures, amb el naixement de The Mediapro Studio el grup deixarà de ser una productora per convertir-se, tècnicament, en un estudi. A la pràctica, això implica que Mediapro tindrà la capacitat d’assumir el finançament dels projectes que desenvolupi per a altres plataformes, la qual cosa li permetrà quedar-se els drets de propietat intel·lectual dels continguts i vendre’ls a altres mercats. “Això aquí normalment no es feia: eren els operadors els que finançaven el contingut i, per tant, es quedaven amb la majoria de la propietat intel·lectual”, explica Benet. Segons ell, la nova estratègia situarà la companyia en “una posició negociadora molt millor” i li permetrà “prendre la decisió última del que es produirà o no”. Ara bé, el grup no tanca la porta a continuar produint per encàrrec.

Aquest any, The Mediapro Studio té previst invertir 200 milions d’euros en la producció de 34 sèries (en castellà i en anglès) i de diversos llargmetratges i programes televisius que s’estrenaran en diferents països. Entre els projectes de ficció hi ha la nova sèrie dels germans Àlex i David Pastor, que es titularà The head, o la segona temporada de The young Pope (ara anomenada The new Pope ), que comparteixen la HBO, Sky i Canal+. Mediapro també produirà noves sèries per a cadenes espanyoles, com Malaka (TVE), Perdida (Antena 3), Caronte (Mediaset i Amazon) i Paraíso (Movistar+), i per a diversos operadors llatinoamericans. A més, les noves pel·lícules de Woody Allen i Fernando León de Aranoa també duran el segell de la productora catalana.

The Mediapro Studio té 10 oficines creatives arreu del món i, tot i que el projecte es va presentar a Madrid, la companyia insisteix que la seva seu és a Barcelona.

“Renunciar a Woody Allen seria un error”

Durant la presentació de The Mediapro Studio, Jaume Roures va defensar la decisió de seguir col·laborant amb Woody Allen després que les acusacions d’abús sexual que pesen sobre el director des del 1992 hagin agafat un nou impuls arran del moviment #MeToo, fins al punt que Amazon ha rescindit el contracte que mantenia amb ell. “Donar-lo per mort artísticament no només seria un error sinó també una gran pèrdua per a la humanitat”, va argumentar Roures. El productor no va avançar cap detall sobre la cinta, que es començarà a rodar al juliol majoritàriament al País Basc.