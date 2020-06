Mediapro entra al mercat televisiu francès amb Telefoot

A partir de l'agost, Mediapro tindrà un canal al mercat televisiu francès, Telefoot, dedicat exclusivament a l'emissió de continguts futbolístics. L'empresa ha anunciat avui que ha signat un acord d'associació amb el grup privat de comunicació TF1 per quatre anys que li permetrà utilitzar la marca històrica de Telefoot, un referent de la informació esportiva a França, i emetre partits de futbol francesos. Mediapro va adquirir per mil milions d'euros els drets d'emissió de la lliga francesa per a les quatre temporades vinents.

Telefoot tindrà una programació exclusivament dedicada al futbol. A través d'aquest canal Mediapro emetrà, en directe, nou partits de la Ligue 1 i vuit de la Ligue 2, a més d’informatius, programes de debat i anàlisi i reportatges en profunditat. El nom del canal té l'origen en el programa Téléfoot, que també s'incluorà en la programació de la cadena. L'espai es va començar a emetre l'any 1977 al canal TF1 i durant els seus quaranta anys d'història ha destacat per les seves entrevistes i informes sobre el futbol.

L'agost passat Mediapro va anunciar el fitxatge de Julien Bergeaud, fins llavors responsable del grup Discovery/Eurosport a França, per encapçalar la posada en marxa del canal temàtic que s'ha anunciat avui.