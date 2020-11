Mediapro reconeix finalment que va pagar suborns a alts càrrecs de la FIFA

Mediapro ha reconegut finalment que va pagar suborns a alts càrrecs de la FIFA per aconseguir els drets audiovisuals del Mundial de futbol. Ho ha fet a través d'un comunicat que ha penjat a la seva web. Així, Jaume Roures admet públicament uns fets que fins ara havia negat en totes les entrevistes.

"Imagina [hòlding de Mediapro] reconeix la seva responsabilitat, com a persona jurídica, per la conducta delictiva dels seus representants", diu la nota, afegint que "aquesta conducta delictiva va incloure el pagament de suborns per la compra dels drets audiovisuals de la fase de classificació en les regions de l'Amèrica Central i el Carib (CONCACAF) per al Mundial de futbol de 2014, 2018 i 2022, fet que vulnera la legislació dels Estats Units".

El 2018 Mediapro ja va ser condemnada a pagar una multa de 25 milions de dòlars (uns 20 milions d'euros) per aquest cas, que es va batejar com el FIFAgate. D'aquests diners, una part havia de servir per compensar la Unió Caribenya de Futbol (3 milions de dòlars), i les federacions d'Hondures (1,7 milions), de Guatemala (0,8), Costa Rica (0,6) i El Salvador (0,5). També havia de tornar els beneficis que havia obtingut per aquests pagaments irregulars.

L'empresa va acabar declarant-se culpable al judici, després que l'FBI, l'encarregada d'una investigació que s'havia allargat tres anys, hagués aportat proves segons les quals l'import total dels suborns era de 6,5 milions de dòlars. A més, la justícia de Nova York el va obligar a reconèixer públicament la condemna, fet que fins ara no s'havia produït.

Tres alts càrrecs implicats

En el comunicat, s'especifica que "en aquesta conducta delictiva hi van estar implicats tres treballadors, dos dels quals van declarar-se culpables del pagament de diversos suborns. El tercer, un ex director general d'Imagina, va acceptar el pagament d'un suborn d'1,5 milions de dòlars per aconseguir els drets de la fase de classificació. I va autoritzar, dirigir i facilitar el pagament de 500.000 dòlars d'aquesta quantitat total".

Dos d'aquests treballadors són Roger Huguet i Fabio Tordin, que van ser arrestats el 2015 arran de la investigació, i que ja van ser acomiadats per part de Mediapro.