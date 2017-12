Mediaset emetrà el Mundial de futbol de l'estiu vinent

El grup Mediaset ha adquirit els drets d'emissió del Mundial de futbol que es disputarà a Rússia l'estiu de l'any que ve. Segons ha informat l'empresa aquest divendres, els seus canals oferiran en obert i en exclusiva els 64 partits de què constarà el torneig, que es disputarà entre el 14 de juny i el 15 de juliol.

Mediaset ja havia emès els dos últims Mundials, disputats el 2010 a Sud-àfrica i el 2014 al Brasil, i també havia acollit les dues últimes edicions de l'Eurocopa, el 2012 i el 2016. "Tenir novament un dels continguts més apreciats de la televisió a nivell mundial és la millor notícia que podem donar a la nostra audiència, que ens acompanya incondicionalment des de fa quasi deu anys en aquestes cites esportives d'alt nivell", ha afirmat el director general de continguts de Mediaset, Manuel Villanueva.

Efectivament, com recorda el grup en un comunicat, el Mundial del 2010 -guanyat per Espanya- va tenir de mitjana 6.325.000 espectadors i un 44,6% de quota de pantalla, i el del 2014 -en què 'la roja' va caure a la primera fase- va reunir 5.569.000 persones, amb una quota del 39,7%. Es tracta, diu Mediaset, dels dos Mundials més vistos de la història a Espanya.

Segons Villanueva, "la posició financera de la companyia i el seu sempre present criteri de rendibilitat" han permès a Mediaset adquirir aquests drets. Tot i que no s'ha fet pública la quantitat que ha desembutxacat el grup per comprar-los, 'El Español' va publicar fa unes setmanes que la FIFA, organitzadora del torneig, demanava 35 milions d'euros a canvi del paquet de 27 partits que s'havien reservat per a la televisió en obert. Tenint en compte que Mediaset ha comprat també la resta d'enfrontaments, reservats en principi per a les plataformes de pagament, el preu final hauria estat més elevat.

El conseller delegat de Mediaset, Paolo Vasile, havia afirmat, després de l'Eurocopa del 2012 -guanyada també per l'equip espanyol-, que comprar-la havia estat un "mal negoci", malgrat que es va convertir en un èxit d'audiència. Tot i així, Mediaset va comprar també l'Eurocopa del 2016. En aquella ocasió, l'acord per l'adquisició dels drets va arribar només tres setmanes abans de l'inici de la competició, i de fet el paquet reservat als canals de pagament va quedar sense adjudicar i la UEFA va acabar oferint-los a través de la seva web.

"Es tracta d'una oportunitat extraordinària per donar visibilitat [al Mundial] a les nostres diferents finestres d'explotació i generar un esdeveniment multiplataforma únic en el mercat dels continguts. Posarem en marxa tota la nostra maquinària de comunicació per donar suport a la selecció espanyola i al futbol de qualitat", ha promès Villanueva.

Precisament aquest divendres s'ha fet el sorteig de la primera fase del Mundial, que ha deixat la selecció espanyola al grup B, juntament amb Portugal, Iran i Marroc.