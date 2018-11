Mediaset vol entrar al mercat de la ràdio a Espanya

La matriu italiana de Mediaset vol introduir-se en el negoci de la ràdio a Espanya, un sector en el qual el grup ja té una forta implantació a Itàlia. Ho ha explicat, en declaracions a Reuters, el conseller delegat de Mediaset Radio, Paolo Salvaderi, que no descarta que aquesta entrada en el mercat radiofònic espanyol es pugui dur a terme mitjançant la compra d’emissores ja existents. “Tenim intenció d’expandir-nos a Espanya amb una de les nostres emissores. Estem en negociacions amb algun soci potencial”, ha afirmat Salvaderi. El directiu, però, no va donar més detalls sobre aquest possible company de viatge.

A Itàlia, Mediaset gestiona cinc emissores i és el principal grup radiofònic del país en termes d’audiència. Segons Salvaderi, aquesta divisió tancarà l’any amb uns ingressos per publicitat superiors als 100 milions d’euros. A Espanya, en canvi, Mediaset no té presència en aquest mercat més enllà de l’emissora online Radioset, que només emet tres programes: l’espai de tendències 'MorninGlory', d’una hora cada matí; l’esportiu 'Partido a partido', una hora cada tarda, i 'Milenio Live', que condueix Iker Jiménez els divendres a la nit. Això impedeix que aquest grup pugui competir en el dial radiofònic amb Atresmedia, el seu màxim rival en el camp de la televisió, que és propietari d’Onda Cero i de les emissores musicals Europa FM i Melodía FM.