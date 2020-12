Mediaset explicarà el final del regnat de Joan Carles I a la sèrie 'El emérito'

Els convulsos últims anys de regnat de Joan Carles I seran l'eix d'una nova sèrie de ficció que prepara Mediaset, segons ha anunciat el grup de comunicació. El emérito, títol de la producció, arrencarà en els anys de la crisi econòmica i arribarà fins al moment en què Joan Carles I va abdicar en favor del seu fill, Felip de Borbó. D'aquesta manera, la sèrie, que estarà produïda per Mandarina Producciones i es començarà a rodar el 2021, hauria de tractar les nombroses polèmiques en què es va veure involucrat el monarca durant els últims anys de regnat.

A banda d'aquest projecte de ficció, el grup de comunicació també ha anunciat que treballa en una sèrie documental de sis episodis que explicarà la vida del monarca des de la seva infància fins a l'actualitat. Segons detalla Mediaset, la sèrie documental comptarà amb entrevistes a algunes de les persones que formen part del cercle més íntim de Joan Carles, així com amb periodistes i experts en la casa reial.

Aquesta no és la primera vegada que Mediaset s'interessa per la figura de Joan Carles I o per la família reial. L'any 2014 Telecinco va emetre El Rey, una minisèrie biopic sobre l'actual rei emèrit. Uns anys abans, la mateixa cadena va emetre la minisèrie Felipe y Letizia, que comptava amb Juanjo Puigcorbé en el paper de Joan Carles I.