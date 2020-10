Mediaset comença el rodatge de ‘Besos al aire’

Ha començat a Madrid el rodatge de Besos al aire, una minisèrie de dos episodis de Mediaset Espanya amb Paco León i Leonor Watling com a protagonistes d'un repartiment artístic en què també hi ha els actors María León, Mariam Hernández, David Castillo, Núria Herrero, Nancho Novo, Alejandro Tous, Gracia Olayo, Zoe Stein, Gloria Muñoz, José Ángel Egido, Pau Durà i Jaime Olías. Produïda en col·laboració amb Alea Media amb la producció executiva d'Aitor Gabilondo, sota la direcció d'Iñaki Mercero i amb guió de Darío Madrona, la ficció "és un homenatge a l'optimisme, a l'amor i a les persones que han vetllat per la salut i les necessitats de tothom durant el confinament".

Les històries de la sèrie confluiran en el personatge principal al qual donarà vida Paco León i es desenvoluparan en un hospital, en representació dels centenars de centres de salut on s'ha lluitat contra el virus; un supermercat, com a exemple de l'esforç dels que han vetllat per les necessitats de la població durant el confinament; i un edifici d'habitatges al centre de Madrid, com a símbol de les llars en què s'ha reclòs la població. En aquests contextos, la sèrie posa en comú vuit històries que es van creuant.