Mercedes Milá reflexiona sobre la família a 'Scott y Milá'

La periodista Mercedes Milá continua reflexionant sobre els grans temes de la vida amb la tercera temporada de Scott y Milá, que s'estrena aquest diumenge a Movistar+. En aquesta ocasió, l'espai comptarà amb quatre episodis monogràfics i arrencarà la temporada parlant sobre la importància de la família, agafant com a referència l'entorn més directe de la periodista. La periodista prové d'un clan molt unit que assegura que ha sigut un pilar fonamental en la seva vida. Durant el capítol, Milá se sotmetrà a un test d'ADN que li permetrà descobrir coses que no sabia dels seus orígens.

En la resta de capítols, Milá, que fa el programa acompanyada del seu gos Scott, també es preguntarà per altres qüestions, com ara l'empatia animal. La periodista s'interessarà per les teràpies amb animals i descobrirà que hi ha rates que són capaces de descobrir mines antipersones. En els dos últims capítols Milá intentarà entendre per què la música és capaç d'emocionar les persones i com el ball pot ser un vehicle de cura.