Meritxell Bautista: “No som un canal fet per dones o per a dones, sinó que parlem d’igualtat”

Meritxell Bautista és cofundadora de l’empresa de telecomunicacions manresana Fibracat i n’ha dirigit l’àrea de màrqueting durant els últims anys. Ara assumeix la presidència del canal de televisió del grup, Fibracat TV.

Per què poseu en marxa aquest projecte televisiu?

Per dos motius. Primer, per un tema de branding. Fibracat està en un moment d’expansió de la marca: ara entrem a casa teva amb la connexió d’internet de fibra òptica, amb la telefonia fixa i mòbil i amb la plataforma de televisió Fibracat Plus, i vam creure que podíem acabar de materialitzar aquest univers 360 graus amb la TDT. Però Fibracat TV no pretén ser un canal de telebotiga de Fibracat, sinó una altra manera de donar a conèixer la marca. I l’altre motiu és que volíem posar en relleu en el mitjà de comunicació més potent que hi ha, el que arriba a més gent, el nostre compromís amb la igualtat.

Els continguts de Fibracat TV giraran al voltant de les dones i de la tecnologia. Per què?

Perquè som bons en això. Vam decidir no ser un canal generalista, perquè ja n’hi ha un que ho fa molt bé, que és TV3. I aprenem dels errors dels altres: hi ha canals privats que ho han intentat i el resultat ha sigut el que ha sigut. Nosaltres no som gent de televisió, som gent de tecnologia. I quan parlem de dones, no parlem d’un canal fet per dones o per a dones, sinó que parlem d’igualtat. Em pregunten si això és un canal feminista: si entenem el feminisme com a igualtat, crec que tots els mitjans de comunicació haurien de ser-ho. El que pretenem és visibilitzar moltes dones que poden ser referents del món de l’empresa, de la tecnologia, de l’esport, de molts àmbits, i posar-les al seu lloc, ocupar aquest espai que no se’ns dona en altres mitjans de comunicació.

A quin públic us dirigiu?

Farem continguts per a tots els públics: hi haurà espai per a l’educació, per a la motivació a nivell d’emprenedoria, píndoles d’humor... Volem parlar de tecnologia per a gent que no és enginyera i acostar la revolució tecnològica que estem vivint al gran públic. Volem arribar als adults joves, que tenen més hàbit de consum d’internet que de TDT, amb píndoles curtes i explicant les coses d’una manera que els interessin més. Però també volem cridar l’atenció de l’adult que sí que consumeix TDT amb continguts que normalment no s’han fet a la televisió, com ara l’aprenentatge de la digitalització. I volem que la gent més jove pugui veure els seus youtubers, o els gamers, d’una manera més normal, sense estereotips.

Què oferirà Fibracat TV que aquests espectadors no puguin trobar en la resta de l’oferta audiovisual, gratuïta o de pagament?

Primer, els formats. És el que marcarà la diferència: són formats molt ràpids, i això farà que enganxem la gent durant aquells 10 o 15 minuts per explicar-los el que volem explicar. Segon: és un canal 100% en català, i això ja acota molt l’oferta. I després, la temàtica. Entre aquestes tres coses creiem que captarem l’atenció.

¿Us heu fixat algun objectiu pel que fa a l’audiència?

No. Aquest any el que volem és crear marca i bons continguts. L’objectiu és més aviat el coneixement de la marca que el share. És veritat que els continguts es fan perquè tinguin audiència, però ens sembla massa agosarat marcar-nos objectius de share per al 2020: hem preferit valorar la qualitat i el coneixement de marca.