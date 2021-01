'Merlí' tindrà adaptacions a França i Itàlia

Fa tres anys que es va acabar però Merlí continua engrandint la seva fama. Després del boom que va experimentar a Amèrica Llatina gràcies a Netflix, ara arriba el torn de les versions europees. Segons ha anunciat avui TV3, la sèrie, nascuda a la televisió pública i creada per Veranda, tindrà dues adaptacions, una de francesa i una d'italiana.

En el cas de França, l'adaptació, que porta per títol La Faute à Rousseau, ha anat a càrrec de la productora DEMD, que tot just acaba d'enllestir el rodatge de la primera temporada de la ficció. El protagonista és l'actor Charlie Dupont, que donarà vida al professor Benjamin Rousseau. La sèrie s'emetrà durant aquest any a través de France 2 i tindrà vuit capítols.

Pel que fa a Itàlia, la ficció, que tindrà dotze episodis, es titularà Un professore i es podrà veure a la Rai 1, la televisió pública del país. Alessandro Gassmann, fill del també actor Vittorio Gassmann, interpretarà el professor de filosofia Dante Balestra, un mestre que, com el Merlí original, intentarà motivar els alumnes per pensar més enllà de les convencions.

A Catalunya i a Espanya, el fenomen de Merlí continua viu gràcies a l' spin-off produit per Movistar+ i que també s'ha pogut veure a TV3.