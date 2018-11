‘Merlí’ es transforma en cançó (i cinc temes més inspirats en sèries de televisió)

L'èxit de 'Merlí' ha traspassat fronteres –està triomfant a Llatinoamèrica– i ha convertit el seu principal protagonista, el professor Merlí (interpretat per Francesc Orella), en el símbol dels mestres que són capaços d'inspirar i transformar les vides dels seus alumnes. Tant és així que el grup madrileny de pop 'indie' Miss Caffeina ha decidit que el primer single del seu nou àlbum, 'Oh Long Johnson', estigui dedicat al professor dels Peripatètics.

Segons ha explicat el cantant del grup, Alberto Jiménez, al programa de Radio 3 '180 grados', es van inspirar en la sèrie "perquè tots necessitem un Merlí que ens guï espiritualment". El grup, que ha participat en la banda sonora de la sèrie 'Paquita Salas', fa una picada d'ullet a l'idioma original de la sèrie, que també es va emetre a La Sexta, cantant la pretornada en català ("Què fem, Merlí, què fem?"). "Qui hagi vist la sèrie podrà identificar escenes molt concretes en la lletra de la cançó", assegura el cantant sobre el tema, que també menciona els Peripatètics. La temàtica de la cançó i la lletra no són l'única vinculació amb el món de les sèries, el protagonista del videoclip és Omar Ayuso, un dels actors d''Élite', l'èxit per a adolescents de Netflix.

Miss Caffeina no és l'únic grup que s'ha inspirat en la televisió per fer les seves cançons. Repassem cinc temes més que introdueixen referències catòdiques en les seves lletres.

'Mulder & Scully'

Catatonia

El grup gal·lès Catatonia no es va poder escapar de la capacitat de seducció de la parella d'investigadors de l'FBI d''Expediente X'. 'Mulder & Scully' és el primer 'single' de l'àlbum 'International velvet', publicat l'any 1998. Cerys Matthews, cantant i coautora de la cançó, va confessar que no era una gran seguidora de la sèrie però que el punt de partida del tema era "demanar a Mulder i Scully que resolguessin el misteri que és l'amor". "M'agradava la idea de dues persones que investiguen per tot el món fenòmens estranys, en aquest cas l'amor", va explicar en el seu moment. De fet, la cançó parla d'una relació de parella tan "estranya" que podria ser "un cas per a Mulder i Scully".

'Freaks and Geeks'

Childish Gambino

Childish Gambino és el projecte musical de l'actor i director Donald Glover, creador d''Atlanta' i un dels protagonistes de 'Community'. El títol de la cançó és una referència a la sèrie de culte d'adolescents 'Freaks and geeks', el primer projecte televisiu de Judd Apatow, que va ser cancel·lat després d'emetre's només una temporada. El tema fa l'ullet a la cultura pop –s'esmenta Batman, el músic Gavin Rossdale i el jugador de bàsquet Blake Griffin– i la seva última frase va dedicada a la sèrie d'Apatow: "My clique should be canceled, Freaks and Geeks” ["La meva banda hauria de ser cancel·lada, Freaks and Geeks]. Es tracta d'una referència tant a la curta vida de la sèrie com a la possible cancel·lació de 'Community', un rumor insistent mentre escrivia la cançó.

'One week' Barenaked Ladies Aquest grup canadenc és el responsable de la cançó dels títols de crèdits inicial de 'The Big Bang theory', però molts anys abans ja van fer un tema que, entre moltes referències, parlava d''Expediente X' i el seu dolent més icònic, El Fumador. El cantant Ed Robertson ha explicat que era un gran fan de la sèrie i la cadena Fox els va regalar una còpia de tots els capítols en VHS que veien en bucle a l'autobús que utilitzaven per anar de gira. 'Aloha Steve and Danno' Radio Birdman Aquest grup australià fundat als anys 70, i encara en actiu, va dedicar una cançó als protagonistes de 'Hawai 5.0' (1968-1980), Steve McGarrett i Danny Williams, i especialment a un dels capítols de la sèrie en què els dos policies persegueixen un agent del KGB. El tema, publicat l'any 1977, comença amb el so de les onades i incorpora la sintonia de la sèrie, original dels Ventures. Una part de la cançó dona les gràcies de manera explícita als personatges. "Steve, haig de dir gràcies, per tot el que has fet per mi. Les nits són fosques i solitàries quan tu no hi ets a la televisió".

'Twilight Zone'

Rush

Neil Peart, bateria i lletrista de Rush, és un gran seguidor de 'La dimensió desconeguda' (1959-1964). Aquesta cançó està basada en dos episodis diferents d'aquesta sèrie de misteri i fets paranormals, ' Will the real Martian please stand up?' (temporada 2) i 'Stopover in a quiet town' (temporada 5). El primer està ambientat en un 'diner' atès per un cambrer amb tres ulls, mentre que el segon explica la història d'una parella que s'emborratxen en una festa i s'acaben despertant en un poble desert. No era la primera vegada que la banda feia un homenatge a 'La dimensió desconeguda', el seu àlbum 'Caress of steel' està dedicat a Rod Serling, creador de la sèrie.