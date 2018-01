El cineasta austríac Michael Haneke prepara la seva primera sèrie de televisió. El projecte, titulat 'Kelvin's book', estarà produït per UFA Films, una companyia del grup FremantleMedia, responsable de títols com 'The young pope'.

Segons ha informat la productora en un comunicat, 'Kelvin's book' tindrà deu capítols i se situarà en un futur distòpic però "no gaire llunyà". En aquest context, un grup de joves faran un aterratge d'emergència lluny de casa seva, i això "els confrontarà amb la realitat del seu país per primera vegada". La ficció es rodarà en anglès, però de moment no s'ha anunciat per quina cadena o plataforma es podrà veure, ni tampoc la data d'estrena.

"Després de deu telefilms i dotze pel·lícules, volia explicar una història més llarga", explica el director, guanyador de la Palma d'Or del festival de Canes el 2009, amb 'La cinta blanca', i el 2012, amb 'Amor'. Haneke és autor també de cintes com 'Funny games', 'La pianista' o 'Caché'.

"Cap altre director contemporani m'ha commogut ni inspirat més que Michael Haneke", assegura el conseller delegat d'UFA Films, Nico Hofmann. Segons ell, "'Kelvin’s Book' és una història extraordinàriament rica, fascinant i ambiciosa", que tracta "temes contemporanis" i proposa "una reflexió sobre el món digital en què vivim". "Som uns privilegiats de treballar amb l'estimat Michael Haneke per fer arribar la seva visió única i creativa a audiències internacionals", ha afegit.