El Miniput, tancat a casa

En la seva 26a edició, el Miniput -la mostra que ofereix una selecció dels programes més innovadors de la televisió pública internacional presentats al festival Input- no s’ha pogut fer al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, com cada tardor. Arran de la pandèmia, aquest any s’ha hagut d’oferir per streaming. L’Input, que cada edició es fa a una ciutat diferent del món, no s’ha pogut celebrar. Per això, els organitzadors del Miniput han decidit fer una selecció de programes presentats els darrers tres anys no vistos a Barcelona en edicions anteriors.

Celebrar una mostra d’onze hores en una sala immensa, plena de gent, a les fosques, projectant els programes en una gran pantalla, com es feia cada any, té el seu què. Tot adquireix molta força, molta màgia. Com quan vas al cine -se’n recorden?-. En canvi, veure-ho a casa és una altra cosa. Jo, que soc un assidu del Miniput, esperava que fos millor. Però no. Des de casa tot és més fred, menys intens, i es fa difícil mantenir l’atenció i no revisar el mòbil, no mirar per la finestra com plou, no aixecar-se a estirar les cames...

A més, en aquest Miniput m’ha fet la sensació que els organitzadors no s’han acabat d’adequar a la peculiaritat de l’ streaming, han fet introduccions excessivament formals i han deixat pauses llarguíssimes entre alguns programes. I pel que fa a les presentacions, sovint molt convencionals. Pel que fa a les converses amb els creadors, un clàssic del Miniput, en gairebé tots els casos s’han limitat a gravar-les en un pla frontal. Una solució que m’ha semblat, per a una mostra de les seves característiques, antiquada, poc innovadora, gens arriscada. Llàstima.

Tot i això, els programes oferts valien molt la pena. I han estat força interessants una taula rodona amb directius de BTV, TV3 i TVE, sorprenentment dinàmica, i uns resums dels formats més innovadors dels últims anys, molt pedagògics -que es podrien passar als estudis de comunicació audiovisual- presentats per la Mercè Oliva i l’Ingrid Guardiola, un, i pel Miquel Garcia i el Manel Raya, l’altre.

Innovació obligada per la pandèmia

El confinament, que ha suposat una forta sotragada organitzativa i de producció per a les cadenes, els ha forçat a inventar de pressa i corrents nous formats televisius. El Miniput n’ha mostrat alguns. Des d’un programa belga, en directe, on un helicòpter recorria el país, durant tres hores, i gravava centenars de persones mostrant missatges d’ànim des de jardins, terrats i balcons, a Escenario 0, un programa de la HBO iniciativa de les actrius Irene Escolar i Bárbara Lennie on s’interpreten obres de teatre rodades amb recursos cinematogràfics.

Des d’una sèrie, Criminal (Netflix), gravada a Madrid en una sala d’interrogatoris policials, amb guions, actors i directors alemanys, espanyols, francesos i britànics, per a públics d’aquests països, fins a programes en directe on el lloc del públic l’ocupen desenes de televisors on apareixen els espectadors, connectats des de casa. Alguns d’aquests formats continuaran funcionant més enllà de la pandèmia. D’altres, com el del Miniput d’aquest any, potser millor que no.