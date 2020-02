‘Miracle workers’ torna a TNT però traslladada a l’Edat Mitjana

El canal de pagament TNT estrena aquest divendres, a les 21.35 hores, la segona temporada de la comèdia Miracle workers, subtitulada La Edad Media. La sèrie manté el mateix repartiment que en la primera entrega, amb Daniel Radcliffe i Steve Buscemi al capdavant, però la resta d'elements canvien de dalt a baix: si la temporada inicial estava ambientada al cel i els actors donaven vida, respectivament, a un àngel i a Déu, ara la trama baixa a la Terra, concretament a l'Edat Mitjana.

En aquest nou context, Radcliffe dona vida a un príncep que, a diferència del seu pare, un rei sanguinari, vol guanyar-se l'estima dels súbdits amb bones obres. Buscemi, per la seva banda, és un humil vilatà que es dedica a netejar els carrers i que té una relació difícil amb la seva filla (Geraldine Viswanathan), una noia ambiciosa que aspira a alguna cosa més que a heretar la desagradable feina del seu pare.

La primera temporada es basava en la novel·la What in God’s name, obra de l'humorista nord-americà Simon Rich, creador de la sèrie. Aquesta nova entrega, de deu capítols, es basa en una altra obra del mateix autor, el relat curt Revolution.