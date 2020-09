Mireia Oriol protagonitzarà ‘Alma’, nova sèrie de Netflix

Coneguda per ser la Lorena de Les de l’hoquei, l’actriu Mireia Oriol té nou projecte a la vista: Alma, una sèrie juvenil amb tocs sobrenaturals. La nova ficció, que es rodarà íntegrament a Astúries, explica la història de l’Alma, una noia que, després d’un accident d’autobús en què moren gairebé tots els seus companys de classe, desperta sense recordar res del sinistre ni del seu passat. Amb l’ajuda de la seva família i amics, que per a ella ara són uns desconeguts, l’Alma intentarà reconstruir la seva història. El creador de la sèrie és l’asturià Sergio G. Sánchez, que dirigirà la ficció juntament amb Kike Maíllo. Sánchez explica que “els joves protagonistes d’ Alma utilitzen la fantasia com un instrument per forjar la seva identitat, com un acte de rebel·lió contra una realitat cruel”. A més de Mireia Oriol, el repartiment compta amb altres actors catalans, com ara Pol Monen, nominat al Goya al millor actor revelació per Amar, i Nil Cardoner, que es va fer conegut per Polseres vermelles i també ha participat a Les de l’hoquei. Completen el càsting Álex Villazán, Claudia Roset, Javier Morgade, María Caballero i Milena Smit.