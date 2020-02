El Mobile, entre els enterradors mediàtics i l'UCI

260x366 Portada d'El País, 11 de febrer del 2020 Portada d'El País, 11 de febrer del 2020

Les metàfores vesteixen els titulars, sens dubte. Si ens quedéssim només amb l'esquelet de la factualitat, tindríem la sensació de llegir un informe forense, o una col·lecció de teletips. Però en l'elecció del vestuari hi ha el marge per a la interpretació, interessada o no. Així, El País obre portada amb el titular "El coronavirus fa trontollar el Mobile World". La imatge suggereix balanceig i sotsobre. En canvi, La Vanguardia, molt més amable amb el teixit econòmic del país, se'n va a un vestuari diametralment oposat: "El Mobile es manté ferm malgrat les baixes d'empreses", en què se suggereix mansa quietud. El primer mitjà, a Madrid, cita el virus en el seu titular. El segon ho relega al subtítol. Un mateix esdeveniment, dos vaticinis diferents. El Periódico també estalvia unir la marca Mobile a la marca vírica coronavirus, en el seu titular d'obertura de portada, en què es referma que el MWC se celebrarà. Però sí que ho fa, de nou a Madrid, La Razón. El diari de Planeta s'apunta al pim-pam-pum metafòric: "Mobile sense cobertura: 500 milions en l'aire pel coronavirus".

Paràsits

Tot català té un poeta a dins, un entrenador del Barça... i un lingüista. Després d'haver convertit el títol de l'oscaritzada Paràsits en poc menys que una qüestió nacional, pel fet que els mitjans la citàvem en castellà, la bona gent de Filmin ens treu el jou i l'estrenarà imminentment amb subtítols en català. Així que ja la podem citar en català sense violentar el criteri tècnic habitual, per a solaç dels periodistes que hem d'esmentar obres coreanes i també per a respir dels que veien en l'ús de la forma castellana –l'única estrenada en sales catalanes, fins aleshores– algun tipus de conspiració autonomista.