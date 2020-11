El fill de Montserrat Carulla critica la cobertura de TV3 sobre la mort de l'actriu

El fill de Montserrat Carulla, Roger Peña, ha fet pública a través d'una carta la seva queixa per la cobertura informativa del Telenotícies migdia de TV3 sobre la mort de la seva mare dimarts passat. Peña critica "el rigor de la notícia", emesa dimarts passat al migdia, i diu que hi havia diverses imprecisions. "És fals que la Carulla «es pogués dedicar plenament al teatre a partir dels 40 anys un cop divorciada»", explica el fill de l'actriu, que precisa que algunes de les obres citades per TV3 "les va fer casada i des dels 29 anys, i pujava a donar-nos el sopar cada dia entre funció i funció". Per exemplificar-ho, inclou una llista amb 30 obres que Carulla va fer entre els 29 i els 40 anys, quan es va divorciar.

@RaquelSansDuran Sóc fill de Montserrat Carulla i vull fer arribar aquesta carta a Raquel Sans i Gemma Ruiz. pic.twitter.com/YHLrCxZTWX — Roger Peña Carulla (@LoPenya) November 27, 2020

A la carta, publicada a través de Twitter, també rebat que la seva mare "no va estar vetada pel seu tarannà d'esquerres, de feminista i pel fet de ser divorciada". Segons Roger Peña, "el veto li va imposar el productor de la seva primera pel·lícula, Surcos, per negar-se a fer un segon viatge suplementari de rodatge sense cobrar". Peña afegeix que aquell productor li va dir a l'actriu: " Vas a las listas negras y no volverás a trabajar en el cine español".

El fill de Montserrat Carulla també es queixa del criteri editorial del Telenotícies migdia i lamenta que la notícia de la mort de la seva mare no fos la primera de l'informatiu. "La mare mereixia obrir el TN, tret que una gran notícia l'hagués pogut relegar", diu Peña, que no entén per què eren més importants els tres titulars que van precedir l'obituari. Malgrat tot, a la carta lloa "la cobertura espectacular de tots els mitjans de premsa catalana i espanyola" i "la calidesa i el respecte amb la qual la van acomiadar les nostres ràdios".