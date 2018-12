Un diari de Nadal amb els monjos de Montserrat

L'ARA del dia de Nadal tindrà un dossier dedicat a Montserrat. Sis monjos ens expliquen la seva vida, la seva joventut abans d'entrar al monestir i la seva realitat quotidiana com a monjos. Hem conviscut uns dies amb ells. També ens conten com viuen el Nadal, quina és la seva concepció de la persona i del món actual i com encaren el mil·lenari del cenobi, que se celebrarà el 2025.

Els monjos amb qui hem conversat són el prior Ignasi Fossas, el portaveu Bernat Juliol, el prefecte de l'Escolania Efrem de Montellà, l'hostatger Sergi d'Assís Gelpí, el rector del santuari Joan M. Mayol i el director de la revista 'Documents d'Església' Bernabé Dalmau.

A més, en col·laboració amb la revista digital 'Núvol', oferim als lectors un suplement amb una entrevista inèdita i pòstuma al monjo de Montserrat i antropòleg Lluís Duch, pensador de referència del tombant del segle XX al XXI. És una interessant conversa sobre l’educació, i a través d’aquesta sobre els grans debats ideològics i ètics del món contemporani. Aquesta publicació només s'havia imprès inicialment per als presos polítics, i ara, juntament amb 'Núvol', la fem arribar a tots els nostres lectors.