Mor als 77 anys Cesáreo Estébanez, el sergent Romerales de 'Farmacia de guardia'

L'actor Cesáreo Estébanez, conegut per haver donat vida al sergent Romerales a la sèrie 'Farmacia de guardia, ha mort aquest diumenge als 77 anys al municipi sevillà d' Alcalá de Guadaíra, on vivia amb la seva dona des de feia més de 20 anys, segons ha confirmat la Unió d'Actors i Actrius. Les restes de l'actor es traslladaran demà a Palència, on s'obrirà la capella ardent. El funeral es farà dilluns a migdia. Entre els guardons que va rebre hi ha el de la Unió d'Actors al millor secundari televisiu, precisament pel sergent Romerales.

Fallece el carismático actor Cesáreo Estébanez. Desde @uniondeactores queremos transmitir nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos. #DEP pic.twitter.com/XTBZ7Ebhiy — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) 30 de desembre de 2018

Al llarg de la seva trajectòria, Estébanez va participar en pel·lícules i sèries com 'Estudio 1', 'La forja de un rebelde', 'Menudo es mi padre', 'Turno de oficio: diez años después', 'Médico de familia', 'Siete vidas', 'Periodistas', 'Manolito Gafotas', 'Hospital Central', 'Los hombres de Paco', 'Herederos' i 'Escenas de matrimonio'. Entre els cineastes amb qui va treballar hi ha noms consagrats com Vicente Aranda, Manuel Gutiérrez Aragón, Antonio Giménez Rico, Mario Camus, Carlos Saura i Pilar Miró.

"Els qui el van conèixer saben que increïble i generós que era. Els qui el van veure actuar saben el gran actor que va ser", ha lamentat l'actor Juan Diego Botto després de saber la notícia de la mort d'Estébanez.

Los que lo conocieron saben lo increible y generoso que era Cesáreo . Los que lo vieron actuar saben lo gran actor que fue. Abrazo inmenso a familia y amigos. https://t.co/k7Z3jL56m8 — Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) 30 de desembre de 2018