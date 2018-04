Mor Franck Bauer, l’última veu de la resistència francesa

El locutor de ràdio francès Franck Bauer ha mort aquest divendres als 99 anys. Bauer era l'últim supervivent de Radio Londres, l'emissora que la BBC britànica va tenir en funcionament entre els anys 1940 i 1944 per emetre, en francès, per a la resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial. El mitjà va funcionar com a òrgan de contrapropaganda a França davant dels mitjans oficials nazis i els del règim de Vichy.

Nascut el 2 de juliol del 1918 a la ciutat de Troyes i emigrat al Regne Unit després de l'ocupació nazi, Bauer es va incorporar el 1941 al programa 'Les français parlent aux français' [Els francesos parlen als francesos], una de les emissions principals de Radio Londres, on va treballar durant dos anys. Durant la seva estada al Regne Unit va treballar també com a músic de jazz, però després de la guerra va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat dins de l'estructura del govern francès.