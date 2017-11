Mor John Hillerman, el Higgins de 'Magnum'

L'actor nord-americà John Hillerman, conegut per haver interpretat el personatge de Jonathan Higgins a la sèrie de televisió 'Magnum', ha mort aquest divendres a la matinada, als 84 anys, a casa seva a Houston. Des de fa uns anys Hillerman tenia problemes de salut, però de moment les causes de la seva mort no han transcendit. El seu representant s'ha limitat a dir que ha mort per causes naturals.

L'actor, nascut a la localitat de Denison, a Texas, el 1932, va iniciar la seva carrera com a intèrpret al teatre el 1957, i va debutar al cinema el 1970 amb un petit paper a la pel·lícula 'Ara em diuen senyor Tibbs'. El 1974 va participar a la pel·lícula 'Chinatown', de Roman Polanski, en un dels seus papers més destacats a la gran pantalla.

També durant els anys 70 va participar en diverses sèries de televisió, entre les quals destaquen 'Ellery Queen' i la 'sitcom' 'One day at a time'. Però el paper pel qual és més recordat és el de Jonathan Higgins, un sergent retirat de l'exèrcit britànic que treballava com a majordom per al misteriós senyor Masters, a la sèrie 'Magnum', l'investigador privat que interpretava Tom Selleck. La ficció, emesa originàriament a la cadena nord-americana CBS entre el 1980 i el 1988, va constar de 162 capítols repartits en vuit temporades. TV3 la va emetre durant els anys 80 i es va convertir en un dels primers èxits de la televisió pública catalana.

El paper de Higgins li va valdre a Hillerman quatre nominacions com a millor actor als Emmy (va guanyar el 1987) i cinc als Globus d'Or (en què es va imposar el 1982). Després del seu pas per 'Magnum', l'actor va interpretar diversos papers secundaris en sèries de televisió, entre les quals destaca 'The Hogan family'. El 1996 va participar a la pel·lícula 'The very bad sequel', i tres anys després es va retirar.

Durant els últims anys el seu estat de salut ha sigut fràgil, i finalment ha mort aquest divendres als 84 anys.