Mor Ken Spears, cocreador de 'Scooby-Doo'

Ken Spears, cocreador de la sèrie Scooby-Doo i cofundador de Ruby-Spears Productions juntament amb el també desaparegut Joe Ruby, va morir divendres als 82 anys. El fill de Spears, Kevin Spears, va confirmar a la revista especialitzada Variety que va morir per complicacions relacionades amb la demència que patia. "El Ken sempre serà recordat pel seu enginy, la seva narració d'històries, la seva lleialtat a la família i la seva sòlida ètica de treball", va expressar en un comunicat. "El Ken no només ha deixat una impressió duradora en la seva família, sinó que ha tocat la vida de molts com a cocreador de Scooby-Doo. Va ser un model a seguir per a nosaltres durant tota la seva vida i seguirà vivint en els nostres cors", conclou l'hereu del creatiu.

Nascut com a Charles Kenneth Spears el 12 de març del 1938, Spears va créixer a Los Angeles, Califòrnia, on es va fer amic del fill del productor d'animació William Hanna. Més tard va ser contractat a l'empresa de Hanna, Hanna-Barbera Productions, el 1959 com a editor de so. Mentre treballava en el departament d'edició, Spears va conèixer Joe Ruby i van començar una fructífera associació. Fred Silverman, president de programació infantil de la CBS, va contractar Spears i Ruby a principis de la dècada dels 70 per supervisar la programació de dibuixos animats de la CBS els dissabtes al matí. Spears també va ser consultor d'històries per a la sèrie de televisió Planet of the apes, el 1974.