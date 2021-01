Mor Larry King, icona global de les entrevistes televisives

Armat de tirants, ulleres gruixudes rere les quals mirava incisivament i boca menuda però de preguntes franques i directes, Larry King era l'últim dels grans entrevistadors clàssics americans de la televisió. Aquest dissabte al matí el seu perfil de Twitter oficial ha confirmat que el periodista, de 87 anys, ha mort a l'Hospital Cedars-Sinai de Los Angeles. Tot i que no s'explica la causa de la mort, fa unes setmanes va transcendir que King havia contret coronavirus.

"Durant 63 anys, i a través de la ràdio, la televisió i els mitjans digitals, els milers d'entrevistes del Larry, els seus premis i el reconeixement global testimonien el seu talent únic i perdurable com a presentador", diu el comunicat. "Tot i que al títol dels seus programes hi apareixia el seu nom, ell sempre va considerar que els entrevistats eren les autèntiques estrelles del seu xou i ell només era el conducte entre el convidat i l'audiència. Fos entrevistant un president dels Estats Units, un líder internacional, una celebritat, el protagonista d'un escàndol o algú del carrer, al Larry li agradava formular preguntes curtes, directes i no complicades. Considerava que les preguntes concises podien proporcionar les millors respostes".

Nascut amb el nom de Lawrence Harvey Zeiger a Brooklyn, la mort prematura del pare va condemnar la seva família a viure del sistema públic d’ajudes i al jove Larry a abandonar l’escola –que tampoc no li interessava especialment– per posar-se a treballar i ajudar així la mare. Un treballador de la CBS, que va conèixer de casualitat, li va comentar que a Florida era fàcil trobar feina als mitjans de comunicació, ja que allà hi havia un mercat en desenvolupament. Les noves emissores estaven obertes a fitxar personal sense experiència i King va aconseguir el primer salari a la modesta WAHR, com a poc més que noi dels encàrrecs. Però quan un dels locutors va plegar li van obrir la porta del locutori. L’1 de maig del 1957 començava la seva singladura davant del micròfon, posant música al matí, i presentant dos programes de notícies setmanals i un d’esportiu. Cobrava 50 dòlars per setmana, l’equivalent a 463 dòlars d’avui dia.

Va ser aleshores quan va assumir el nom de King. Ho va fer a instàncies del director de l’emissora, que temia que Zeiger, d’origen inequívocament jueu, pogués resultar anticomercial i difícil de recordar. Minuts abans d’entrar en antena, fullejant un diari, va veure un anunci de la licoreria King. I així va ser com va morir Larry Zieger i va néixer Larry King. No havien passat ni dos anys que el jove periodista anava al registre per canviar-se el cognom de manera oficial.

El seu salt a la ràdio nacional va ser el 1978, amb el Larry King Show, un programa que s'emetia de les dotze de la nit fins a quarts de sis de la matinada. Allà es va polir com a entrevistador. Cada dia, de dilluns a divendres, tenia un convidat diferent. La primera hora i mitja corresponia a l'entrevista de King. Després, i durant una hora i mitja més, hi seguia conversant, a partir de les preguntes que feien els oients, via telefònica. A les tres de la matinada els oients podien opinar de qualsevol afer d'actualitat i ell els en donava rèplica. I així fins a l'alba, quan s'acomiadava fent un comentari editorial. El xou va començar modestament, però al cap d'un temps ja hi havia 500 emissores locals que hi connectaven en xarxa.

Ara bé, el seu programa més icònic va ser Larry King Live, que va emetre la CNN entre el 1985 i el 2010. Al llarg d'aquests 25 anys, hi van desfilar tot tipus de personatges. Hi ajudava el seu estil no confrontacional, amb preguntes que no pretenien acorralar el convidat, sinó deixar-li la porta oberta a expressar-se, confiant que quedés prou retratat amb les seves respostes. En una ocasió, el periodista va assegurar que no es llegia els llibres dels seus contertulis, perquè així s'assegurava que ell no sabia més que la seva audiència.

El 2012 es va associar amb el magnat americà Carlos Slim per cofundar Ora TV. Allà hi va tenir el programa Larry King Now, amb una fórmula similar a l'anterior. El periodista havia manifestat la seva voluntat de morir a peu de micròfon i, als seus 87 anys, seguia sumant episodis a aquest programa d'entrevistes.