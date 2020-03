Mor l'actor Mark Blum per complicacions derivades del coronavirus

L'actor nord-americà Mark Blum, vist en sèries com You (Netflix) , en què interpretava el pare adoptiu del protagonista, va morir aquest dijous a causa de complicacions derivades del Covid-19.

Blum, de 69 anys, era un veterà de la interpretació i, a més de pels seus nombrosos papers televisius, és conegut per haver acompanyat Madonna i Rosanna Arquette en la pel·lícula dels anys 80 Buscant la Susan desesperadament. Les seves dues companyes de repartiment l'han volgut recordar. Arquette, que interpretava la seva dona a la pel·lícula, l'ha descrit com "un actor meravellós i un home amable", mentre que Madonna ha dit que era una persona "divertida, afectuosa i professional". La cantant ha assegurat que la mort de Blum és un recordatori que "aquest virus no és una broma o una cosa que puguem creure que no ens afectarà d'una manera o altra".

En l'àmbit televisiu, Bloom també va participar a Ley y orden i a la més recent Mozart in the jungle (Amazon), en què interpretava un dels membres de l'orquestra dirigida pel personatge interpretat per Gael García Bernal. En cinema també havia format part de Cocodrilo Dundee.