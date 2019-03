Mor als 98 anys Mercedes Junco Calderón, fundadora de la revista '¡Hola!'

La fundadora de la revista '¡Hola!', Mercedes Junco Calderón, va morir diumenge als 98 anys, segons ha informat la publicació de la qual ha sigut presidenta durant 75 anys. Junco Calderón va fundar aquest "setmanari gràfic d'informació" el 8 de setembre del 1944 juntament amb el seu marit, Antonio Sánchez Gómez, aleshores director del diari barceloní 'La Prensa', i des de llavors en va ser la màxima responsable.

Nascuda a Palència el 1920, Junco Calderón deia que s'havia fet periodista "per amor", segons recorda la revista. El 1940 es va casar amb Sánchez Gómez, amb qui, després de traslladar-se a Barcelona, va fundar la que actualment és la segona revista més venuda a Espanya, per darrere de 'Pronto'. Ella va assumir el càrrec de presidenta, i ell el de director. Segons l'obituari que li dedica '¡Hola!', el seu objectiu al crear aquesta publicació, centrada en informació del cor, era "treure l'espuma de la vida, la part de la realitat que no pesa, ni s'enfonsa, sinó que flota. Les bombolles del xampany, les bombolles de sabó".

El 1968, l'editora de la revista va decidir llançar quatre números especials, dos de dedicats a la moda i dos al 'prêt-à-porter'. 50 anys després, aquestes publicacions segueixen apareixent cada any al mercat, i ella les ha seguit dirigint fins a la seva mort, cosa que l'havia convertit en l'editora de moda més longeva del món. De fet, l'últim acte públic en què Junco Calderón va aparèixer va ser el desembre passat, quan va rebre el Premio Nacional de la Indústria de la Moda, en la categoria de Mitjans de Comunicació, de mans de la reina Letícia.

El 1984, arran de la mort del seu marit i cofundador d''¡Hola!', la direcció de la revista va passar a mans del fill del matrimoni, Eduardo Sánchez Junco, que va pilotar el llançament de l'edició britànica de la revista, 'Hello!' el 1988. Des del 2010, quan Sánchez Junco va morir, el net dels fundadors, Eduardo Sánchez Pérez, ocupa el càrrec de conseller delegat del grup ¡Hola!, mentre que les seves germanes, Mercedes i Mamen, comparteixen la direcció de la revista, que actualment es distribueix a més d'un centenar de països, traduïda a deu idiomes.