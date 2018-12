Mor Pablo Herreros, divulgador i presentador de ‘Yo, mono’

L’antropòleg i presentador del programa de La 2 Yo, mono, Pablo Herreros, va morir dissabte a l’edat de 42 anys a causa d’un càncer. Herreros va fer el salt a la televisió l’any 2015, quan es va posar al capdavant de Yo, mono, un espai de divulgació creat per ell que volia explicar d’una manera entenedora el comportament humà, sempre agafant com a punt de partida l’observació dels primats. Gravat en un plató que recreava una selva, el programa feia experiments amb adults i nens per descobrir les causes d’alguns dels comportaments humans. Cada capítol comptava amb la col·laboració d’algun personatge famós, com Jordi Hurtado, María Adánez o Juan Carlos Ortega.

Després del seu pas per la televisió, Herreros, que es va inspirar en Jane Goodall durant tota la seva trajectòria professional, es va concentrar en la seva faceta d’escriptor de divulgació. Fa només dos mesos va publicar el seu últim llibre, La inteligencia emocional de los animales.