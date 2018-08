Mor als 54 anys Pedro Roncal, exdirector del Canal 24 Horas

El periodista Pedro Roncal, exdirector del Canal 24 Horas de TVE, va morir aquest diumenge a Pamplona, amb 54 anys, com a conseqüència d'un infart. Va ser el número 2 d'Urdaci als informatius de la televisió pública i actualment era professor del màster de RTVE.

Nascut a la capital navarresa el 1962, Roncal era llicenciat en ciències de la informació per la Universitat de Navarra i va iniciar la carrera professional a Radiocadena Española a la seva ciutat natal el 1982. Quatre anys més tard va superar les oposicions per incorporar-se a la plantilla de Ràdio Nacional d'Espanya a Navarra, on va treballar durant uns anys en l'àmbit dels esports fins que, el 1993, va ser nomenat cap d'informatius i programes.

Va ocupar aquest càrrec fins al 1996, quan va ser ascendit a director de Radio 5, l'emissora informativa de RNE, i es va traslladar a Madrid. A mitjans del 1999 se li va encarregar la direcció del Canal 24 Horas, i el juliol de l'any següent va sumar a aquest càrrec el de director adjunt dels serveis informatius de TVE, a les ordres d'Alfredo Urdaci, que s'havia convertit en cap d'informatius dos mesos abans. Va ocupar el càrrec fins al maig del 2004 (just després de la destitució d'Urdaci) i des de llavors treballava a l'institut de RTVE. Actualment era professor del màster que ofereix la corporació pública.

Precisament per la seva faceta com a docent l'han recordat diversos periodistes en conèixer la notícia de la seva mort. "Recordo la seva capacitat de transmetre l'amor pel periodisme. Vaig aprendre d'ell quan el vaig tenir de professor i després de cap", ha piulat la periodista de TVE Mavi Doñate. Per la seva banda, Carlos del Amor ha assenyalat que "parlava de les classes i dels nois amb passió" i que "els alumnes l'adoraven". "Va ser el més professor, la persona que ens va donar ales, la que ens va fer somiar i estimar aquesta professió", ha afegit Helena Resano. També l'ha recordat Urdaci, que l'ha definit com un "gran periodista i gran mestre de molts altres periodistes".

Roncal estava casat amb Pilar García Muñiz, presentadora del 'Telediario 1' de TVE.