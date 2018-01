Mor Peter Preston, exdirector del diari 'The Guardian'

Peter Preston, director durant 20 anys del diari britànic 'The Guardian', va morir ahir a l'edat de 79 anys, segons ha informat la seva família. El periodista, que va entrar a treballar al rotatiu el 1963, va ser una figura crucial per transformar la reputació del diari a escala internacional, tal com destaca avui 'The Observer'.

Preston ha mort a causa d'un melanoma que li havia estat detectat per primera vegada fa 10 anys i que va reaparèixer fa 20 mesos.

Durant l'etapa com a director, Preston va introduir un suplement dedicat a temes d'actualitat de menys importància, una decisió que en aquell moment es va considerar revolucionària però que han seguit molts altres mitjans.

El 1995 va deixar la direcció del diari, però va seguir treballant-hi com a columnista fins aquest 31 de desembre, data en què es va publicar el seu últim article.

Alan Rusbridger, que el va succeir al capdavant del diari, ha assenyalat que la publicació té un gran deute amb el periodista. "Ell va personificar totes les virtuts del diari que va editar amb tanta distinció durant tant de temps. Va combinar una gran integritat, tenacitat i humanitat amb una visió realment estratègica", ha afegit Rusbridger.