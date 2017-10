Mor l’actor Robert Guillaume, protagonista d’‘Enredo’

L’actor nord-americà Robert Guillaume, conegut per haver sigut un dels protagonistes de la comèdia Enredo, va morir dimarts a Los Angeles a l’edat de 89 anys, segons va confirmar la seva dona a la CNN. Guillaume feia anys que lluitava contra un càncer de pròstata.

Nascut a Missouri l’any 1927, Guillaume es va fer famós pel seu paper del majordom Benson DuBois a Enredo, que es va emetre entre el 1977 i el 1980. Posteriorment va reprendre el personatge en un spin-off de la sèrie, titulat Benson. Gràcies a les seves interpretacions en aquestes sèries, Guillaume va guanyar un parell de premis Emmy, un com a millor actor secundari en una comèdia, per Enredo, i un altre com a millor actor protagonista, aquest cop per Benson. L’actor també va fer carrera a Broadway, on va interpretar musicals com El fanstasma de l’òpera i Guys and dolls. En l’àmbit cinematogràfic, va ser la veu del personatge de Rafiki a la versió original d’ El rei lleó.