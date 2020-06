Mor el director i actor de comèdia Carl Reiner

260x366 Carl Reiner en una imatge d'arxiu / ANGELA GEORGE Carl Reiner en una imatge d'arxiu / ANGELA GEORGE

El director, guionista i actor Carl Reiner, de 98 anys, va morir aquest dilluns a la seva residència de Beverly Hills, segons ha informat avui la revista Variety. Reiner, la mort del qual ha sigut confirmada per la seva assistent, Judy Nagy, era conegut com a creador d'una de les sitcoms canòniques dels anys 60, El show de Dick Van Dyke (1961-1966), que aquí es va poder veure a través de RTVE. Gràcies a aquesta comèdia, Reiner va guanyar cinc dels nou Emmy que va obtenir al llarg de la seva carrera.

En televisió, a més de crear la sèrie de Dick Van Dyke, va destacar com a actor secundari de dos espais d'humor i varietats, Caesar's Hour i Your show of shows. Reiner es va convertir en una cara habitual de les comèdies televisives i va tenir papers recurrents i esporàdics en sitcoms com Dos hombres y medio, Boig per tu o Parks and recreation. A més també va posar veu a personatges de produccions animades com Padre de familia o American dad.

En l'àmbit cinematogràfic les seves aparicions més recents van tenir lloc a Ocean's eleven i les seves seqüeles, Ocean's twelve i Ocean's thirteen. A més, també va participar en Toy story 4, posant veu a Carl Reineroceros, un rinoceront de joguina.

Casat amb la cantant i actriu Estelle Lebost, Reiner va tenir tres fills, un d'ells Rob Reiner, director de pel·lícules com Quan en Harry va trobar la Sally o Misery. L'any 2000 Carl Reiner va rebre el premi Mark Twain, que reconeix la tasca dels humoristes que han causat un impacte en la societat nord-americana.