Mor l'àvia que anunciava la Fabada Litoral

Les llaunes de Fabada Litoral van indefectiblement lligades als anuncis protagonitzats per aquella àvia d'un poble perdut d'Astúries que feia creure a tothom que havia preparat una 'fabada' casolana seguint l'estil més tradicional però que, en realitat, l'havia comprat al supermercat. Aquella dona, però, no era asturiana, sinó de Sant Martí de Centelles. Es deia Antònia Cruells i ha mort aquest cap de setmana. Segons el diari 'El 9 Nou', Cruells, de 90 anys, va ser trobada morta a casa seva després que la seva família avisés que feia moltes hores que no en sabia res. L'enterrament està previst per dimecres al matí.

Abans de protagonitzar els anuncis de Litoral, Cruells s'havia fet popular de la mà del comunicador Llucià Ferrer, que el desembre del 2004 li va trucar en directe des del programa 'Fricandó matiner' de RAC105 per felicitar-la pel seu aniversari. A partir de llavors, la "iaia Antònia" es va convertir en col·laboradora habitual de Ferrer tant en aquell programa com, posteriorment, a 'Control central', de City TV; a 'On vols anar a parar?', de Catalunya Ràdio, i a 'Els imperdibles' d'Onda Cero. "Avui ha marxat, amb el seu somriure i la seva simpatia. Molta ràdio i televisió junts. No només va ser la iaia Antònia de la ràdio sinó que es va convertir literalment en la meva àvia. Descansa en pau, Antònia", ha escrit Ferrer al seu compte d'Instagram.

L'any 2005, fruit de la seva col·laboració amb Llucià Ferrer, Cruells va ser escollida per protagonitzar els anuncis de Litoral. De fet, és una de les cinc dones que ho han fet fins avui.