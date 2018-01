Mor l'actor que donava vida al Tinky Winky als 'Teletubbies'

260x366 Simon Shelton / INSTAGRAM Simon Shelton / INSTAGRAM

L'actor i coreògraf britànic Simon Shelton, que va donar vida al Tinky Winky entre els anys 1997 i 2001, va morir el 17 de gener, quatre dies després de fer 52 anys. La seva neboda, l'actriu Emily Atack, ho ha revelat a través d'Instagram, on explica que la mort de Shelton va ser "sobtada", però no en detalla les causes, que de moment no han transcendit.

540x306 Shelton interpretava el Tinky Winky, el Teletubbie violeta / BBC Shelton interpretava el Tinky Winky, el Teletubbie violeta / BBC

L'actor, conegut també com a Simon Barnes, havia participat també al programa infantil de la BBC 'Incredible games' entre el 1994 i el 1995, i dos anys després es va incorporar a l'equip dels 'Teletubbies' per interpretar el personatge violeta, en substitució de Dave Thompson, que l'havia interpretat fins llavors i que acabava de ser acomiadat.