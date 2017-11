Mor l'humorista Chiquito de la Calzada

El popular humorista Gregorio Esteban Sánchez Fernández, més conegut amb el nom artístic de Chiquito de la Calzada, ha mort aquesta matinada a l'Hospital Regional de Màlaga, on estava ingressat per una angina de pit que havia patit a finals del mes passat, segons l'agència Efe. Fa una setmana li van col·locar un catèter per tractar l'afecció coronària, però després va tenir una infecció que va fer que dilluns l'haguessin de dur a la unitat de cures intensives. Tot i que els últims dies havia millorat, ahir el seu estat va empitjorar i ha mort a les 2.20 h.

Sánchez tenia 85 anys i es va fer especialment conegut amb el seu sentit de l'humor peculiar que explicava amb un llenguatge i estil que es va inventar ell mateix i que el feien especialment característic. Nascut el 1932 al barri de la Trinidad de Màlaga, en un lloc conegut com a Calzada de la Trinidad, abans de ser humorista, Sánchez havia estat cantant de flamenc i actor.

Quan tenia 8 anys va tenir el seu primer contacte amb el flamenc i, tot i que va actuar amb artistes molt reconeguts, la fama no li va arribar fins als 62 anys i va ser a causa de l'humor. L'any passat el van homenatjar nomenant-lo fill predilecte de Màlaga, reconeixement que va rebre com "una alegria i un honor". L'associació d'hotelers de la Costa del Sol també el va premiar en homenatge a la seva trajectòria.

A l'octubre ja l'havien hagut d'ingressar a l'hospital durant tres dies per una caiguda. El dia 14 la seva família va haver d'avisar els bombers perquè no contestava: era dins de casa i no els obria, i les claus eren al pany per dins. Quan van entrar-hi el van trobar al terra –no es podia aixecar– i el van dur a l'hospital. Poc després va dir a Twitter que havia patit "una petita 'caidita de Roma'" però que només havia estat "una caiguda físicament".