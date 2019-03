Mor la redactora en cap de 'SModa', Mar Moreno

Mar Moreno, redactora en cap de la revista 'SModa' (Prisa), va morir ahir als 44 anys a Jódar (Jaén) a causa d'un infart, segons va comunicar 'El País'. Nascuda a Huelma (Jaén) el 1974, es va traslladar a Madrid l'any 1992 per estudiar periodisme a la Universidad Complutense.

Després de llicenciar-se en periodisme l'any 1996, va iniciar el seu camí professional amb unes pràctiques a Cambio 16, on va conèixer qui seria el seu marit, el fotògraf i escriptor Juan Pelegrín. Un any després es va incorporar a l' editorial Hachette Filipacchi com a redactora de 'Teleprograma' . El 2005 va fer el salt a 'La revista de Ana Rosa', on va exercir de redactora en cap fins que va fitxar per 'SModa', la publicació de moda d''El País', el 2013.

Durant el seu temps a 'SModa', Moreno es va especialitzar en entrevistar personatges vinculats al món de la cultura, com Elena Poniatowska, Isabel Allende, Manuel Rivas o Blanca Suárez. La seva última entrevista –a Manuela Carmena– apareixerà en el proper número de la revista.