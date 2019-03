260x366 Mor la veterana actriu Paloma Cela als 76 anys / EFE Mor la veterana actriu Paloma Cela als 76 anys / EFE

L’actriu Paloma Cela, habitual de ficcions còmiques espanyoles des del seu debut als anys 60 a les ordres de Mariano Ozores, va morir dissabte als 76 anys, segons informa Efe de fonts pròximes a la família. Retirada des de feia més d’una dècada, la madrilenya va començar la carrera com a model de modistes tan importants com Balenciaga i Asunción Bastida. Aviat va deixar l’ofici per saltar al cinema, on va debutar amb Ozores en pel·lícules com 'Operación secretaria' (1966) i 'Operación cabaretera' (1967), totes dues amb José Luis López Vázquez i Gracita Morales en el repartiment.

A partir dels anys 90 la seva carrera es va centrar en el teatre, on va intervenir en obres com 'La venganza de Petra', de Carlos Arniches; i sobretot en la televisió, que la va convertir en una cara molt familiar per al gran públic gràcies a les seves aparicions en sèries com 'Farmacia de guardia', '¡Ai, señor, señor!' i 'Cruz y raya.com'. Un dels últims treballs de Cela va ser el seu paper a les ordres de Santiago Segura a 'Torrente 2: Misión en Marbella', enregistrada al 2001, on va aparèixer també López Vázquez.