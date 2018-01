El ‘Mosaic’ de Steven Soderbergh i Sharon Stone arriba a la HBO

La cadena HBO estrena avui Mosaic, una minisèrie de gènere policíac dirigida per Steven Soderbergh i protagonitzada per Sharon Stone. La ficció s’ambienta en un poble de muntanya on viu Olivia Lake, una popular escriptora de llibres infantils interpretada per Stone. La dona intenta seduir un jove artista acabat d’arribar a la zona (Garrett Hedlund), a qui ofereix instal·lar-se a casa seva, però quan apareix la seva nòvia (Maya Kazan) inicia una relació amb un altre home (Frederick Weller). El dia de Cap d’Any l’estudi de l’Olivia apareix ple de sang, i ella ha desaparegut. Un detectiu (Devin Ratray) intentarà aclarir què ha passat, amb l’ajuda de la germana de l’última parella de l’escriptora (Jennifer Ferrin).

Mosaic es va estrenar en forma de sèrie interactiva al novembre, a través d’aplicacions per a mòbils que permetien als usuaris actuar com a detectius, escollint diferents punts de vista per intentar resoldre el cas. Avui la HBO l’estrena arreu del món com una sèrie lineal de sis capítols: des d’avui fins divendres s’oferirà un nou episodi cada dia, i dissabte veuran la llum les dues últimes entregues.